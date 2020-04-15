Meliha İsmailoğlu: Vazgeçmeyen hep kazanır!

2020’deki bütün maçlarını kazanan, Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde 12. kez yarı finale adını yazdıran VakıfBank’ın tecrübeli ismi Meliha İsmailoğlu, hem başarının sırrını, hem de koronavirüs nedeniyle verilen arada neler yaptığını MİLLİYET’e anlattı.

- VakıfBank hem ligde hem de Avrupa’da başarılı sonuçlarına devam ediyordu. Her şeyin ertelenmesi sizi nasıl etkiledi?

Sezon başında yeni ve genç bir kadroyduk. Bu yüzden adaptasyon süreci yaşadık. Dünya Şampiyonası bize fayda sağladı. O turnuva sonrası takım olduk. 2020’deki 16 maçı da kazanmayı başardık. Ancak kimsenin beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldık. Şu anda sadece salgının geçmesini temenni ediyoruz.

- Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 8. kez yarı finale kaldınız. Sezonun tamamlanabileceğini düşünüyor musun?

Her sezon olduğu gibi bu sezon da tüm kupaları kazanma hedefiyle sezona başladık. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 8., toplamda 12. kez yarı finale yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda ne olacak gerçekten bilemiyorum. Ama biz ne olursa olsun kupayı kazanmak istiyoruz.

- Ligde de aynı durum yaşanıyor. Ancak lider olarak normal sezonu bitirdiniz. Başarıyı sürekli hale getirmenin sırrı nedir?

Hedefimiz normal sezonu lider bitirmekti, bunu başardık. Sporcuları başarıya götüren ve başarının sürekli olmasını sağlayan ailedir. Biz de VakıfBank olarak büyük bir aileyiz. Başarımızdaki en büyük etken bu bence. Her sporcu gibi hep kazanmak istiyoruz ama istemek yeterli olmuyor. Hedef koymak önemlidir, ancak gençekleşmesine destek olacak bir aile olduğunuzu bilmek daha önemlidir. Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir.

- Koronavirüsü en çok sporcuları etkiledi. Siz nasıl idman yapıyorsunuz, formunuzu nasıl koruyorsunuz?

Kondisyonerimizin verdiği antrenman programını evde uyguluyorum. Guidetti’yle de konuşuyoruz. Topla idman yapamıyoruz ama formda kalmak için fitness çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu gibi zamanlarda güçlü kalmak zor. Ama ben formda kalmak için her şeyi yapıyorum. Olabildiğince vücudumu hazır tutuyorum. İdmanların dışında kitap okuyorum, puzzle yapıyorum.

‘Ayrı bir gurur’

- Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde Milli Takım olarak da adaysınız. Bu tür haberler size itici bir güç oluyor mu?

Kesinlikle oluyor. Öncelikle, bu ülkenin kadınları olarak sporda başarılı olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Milli formayı her giydiğimizde arkamızda bizi destekleyen büyük bir kitle olduğunu her zaman hissediyoruz. Başarıyı yakalayıp, üstüne yılın takımı seçilirsek, bizim için ayrı bir gurur olur.

Evde fitness çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Meliha İsmailoğlu, boş zamanlarında kitap okuyup, puzzle yaptığını söyledi.