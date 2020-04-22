Melih Mahmutoğlu: Yakında evde kendi dizimizi filmimizi çekeceğiz

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, TRTSPOR kanalının Instagram hesabına konul oldu ve koronavirüsü günlerine ait açıklamalarda bulundu. Mahmutoğlu fiziksel durumu ve son gelişmeler hakkında konuşurken sözlerine esprili biçimde tamamladı.

"Evde kalırken evde kalmanın güzelliklerini keşfettik. Bol bol yemek yapıyoruz. İyi zaman geçirmeye çalışıyoruz.Avrupa'ya gittiğimizde, daha virüs henüz bu kadar yayılmamışken hasta olan arkadaşlarımız vardı ama biz koronavirüs olduğunu düşünmemiştik. Sonrasında bazı pozitif vakalar ortaya çıktı ama iyileştiler. Korkutucu günler yaşasak da iyileştikleri için mutluyuz."

"Maçların yakın zamanda başlamasının da mümkün olduğunu düşünmüyorum"

Melih Mahmutoğlu, "Şu an bir belirsizlik var. Ben de şutörüm bu yüzden evde topla çalışmam gerekiyor, ancak yapamadım. Bu durum performansımızı kesinlikle etkileyecek. Maçların yakın zamanda başlamasının da mümkün olduğunu düşünmüyorum. Seyircisiz oynanır deniyor ancak biz robot değiliz. 40-50 kişi aynı alanda oluyoruz. Belli formatlar konuşuluyor. Biz de bekliyoruz. Önemli olan sağlık ve biz de virüs kapabiliriz" dedi.

Mahmutoğlu son olarak, "Yavaş yavaş dizilerden filmlerden de sıkılmaya başladık. Yakında evde kendi dizimizi filmimizi çekeceğiz." ifadelerini kullandı.