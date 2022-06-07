Melih Mahmutoğlu: Şampiyon olmak istiyoruz

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i 85-76 yenen Fenerbahçe Beko'da takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Fransız yıldız Nando De Colo, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Melih Mahmutoğlu, şampiyon olmak istediklerini belirterek, "Şampiyon olmak istiyoruz. Çok mutluyuz ama sadece bir maç kazandık. Çok güzel atmosfer vardı. İyi basketbol oynadık. Tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Savaşmaya devam edeceğiz. Perşembe günü inşallah 2-0 yaparız ve devam ederiz." dedi.

Nando De Colo: Galibiyetle başlamak çok güzel

Takımın Fransız yıldızı Nando De Colo ise mücadeleyi şu sözlerle değerlendirdi: "Galibiyetle başlamak çok güzel. Böyle destek çok güzel. Kontrol bizdeydi ama inişli çıkışlarda destek daha da önemli oluyor."

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