Turkish Airlines EuroLeague'de 18. haftanın erteleme maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Real Madrid'i 66-51 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu.





Galibiyete ilişkin görüşlerini paylaşan Melih Mahmutoğlu, “Eski play-off zamanını hatırladım. Bugün sahaya karakter koyduk. Maçın başından sonuna kadar savunmayla kazanılan bir maç oldu. Tabii ki ofansta da akıllı oynadık. Topu iyi çevirdik. Aslında boş şutları da kaçırdık, belki de onları atsak maç çok farklı bir yere gelebilirdi. Önemli olan takımın savunmada aynı reaksiyonu vermesi. Ve taraftarımızla o atmosfere giren, o coşkuyu yakalayan bir takımız. Zaten biletlerin de tükendiğini öğrenince sahaya başka çıkıyoruz. Aynı şekilde cuma günü de böyle olacağını düşünüyorum. Cuma günkü Bayern Münih maçı da çok önemli, bu maçı kazandık ve o maçın anlamı daha farklı oldu. Kazanacak güçteyiz. Eksiklerimiz var, herkes bir şeyler konuşup söylüyor, önemli oyuncularımız tabii ki ama onlarsız da buralarda, bu maçları kazanmak gerçek anlamda nasıl bir takım olduğumuzu herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu takım bunu da göstermeye devam edecek. Çünkü herkes çok iyi niyetli. Böyle bir maçı kazandığımız için mutluyum, gururluyum. Çok önemli maçlar kazanıyoruz. Cuma günü de aynı şekilde kazanmamız gereken bir maç var. Maçın başından sonuna kadar yine taraftarımızın coşkusuyla bu haftayı ikide ikiyle kapatırız diye düşünüyorum” dedi.

Üç sayı performansıyla ilgili soru üzerine ise tecrübeli oyuncu, “Üçlükler maçta belirleyici oluyor özellikle de zone yaptıkları için çok boş pozisyonumuz vardı. Aslında doğru da şutları attık, belki bir iki tane zorlama oldu. Ama onun dışında İsmet’in sonradan girip attığı iki tane üçlük çok değerli ve önemliydi. Zaten o da son maçlarda çok büyük karakter koyuyor ortaya. Önemli olan doğru şekilde topu kullanmak. O şutlar kaçsa da bir şekilde geri gelip defansı iyi yaptığımız zaman maçın sonucu istediğimiz gibi bitiyor. O şutları atsak belki daha farklı da bitebilirdi. Önemli değil, yoğun tempoda oynuyoruz, bunlar olacaktır. Cuma gününe daha iyi bir Fenerbahçe’yi inşallah herkese gösteririz” ifadelerini kullandı.