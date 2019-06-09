Melih Mahmutoğlu: Fenerbahçe taraftarının bir bildiği vardır

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 73-56 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, gerçek Fenerbahçe'yi gösterdiklerini dile getirerek şöyle konuştu: "Sadece bir maçı kazandık. Avantalı durumdayız. Salı günü de aynı şekilde oynayacağız. Final Four'daki mücadelemiz bize yakışan mücadele değildi. Bunun bilincinde sahaya çıktık ve galibiyet aldık. 2-0 yapmak için aynı coşkuyla sahada olacağız. Gerçek Fenerbahçe resmini gösterdik bu akşam."

Mahmutoğlu, Ergin Ataman'ın aleyhine yapılan tezahüratlar ile ilgili olarak ise "Biz basketbolcuyuz. Sahaya ne yansıması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Fenerbahçe taraftarının vardır bir bildikleri, herkese böyle davranmıyorlar. Bunu tasvip etmiyorum" dedi.