A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 Basketbol Dünya Kupası 2'nci Tur I Grubu 3'üncü maçında Belçika'yı sahasında 34 sayı farkla 86-52 mağlup etti.

Sırbistan ile oynayacakları maçın daha da zor geçeceğini belirten Melih Mahmutoğlu, “Önemli bir maçtı. Dünya Kupası’na kalmak için 4’te 4 yapmamız lazım. Belçika çok ciddi bir rakip. Konuştuğumuz gibi savunmada sert oynayarak istediğimiz sonucu aldık. Önümüzde Sırbistan maçı var. Çok daha önemli ve zor olacak. Deplasmanda oynayacağız. Bu şekilde oynarsak oradan da galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Kazanınca her şey güzel. 2 gündür kazandık. Dün Fenerbahçe ile bugün Milli Takımla. İnşallah pazartesi de kazanırız. Ben de elimden geldiğince takımlarıma katkı vermeye çalışıyorum. İyi gidiyor” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL,(DHA)



