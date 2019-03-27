Rapid Wien'de forma giyen "Yeni Mesut Özil" lakaplı Melih İbrahimoğlu'nun bir süredir Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyordu. Sarı Kırmızılı ekibin gündeminde yer alan 18 yaşındaki futbolcuyla ilgili İtalyan ve Alman basınından gündem yaratan bir iddia geldi.

İtalyanların ünlü spor gazetesi Tuttosport, genç yıldızı Serie A devi Inter'in de istediğini öne sürürken Almanya'da yayım yapan Fussball Transfers adlı internet sitesi ise Werder Bremen'in oyuncuyla görüşme hâlinde olduğunu yazdı. Yetenekli orta saha oyuncusunun Rapid ile olan sözleşmesi ise 2021 yazında sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler