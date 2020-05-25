Melek Otu, çok yıllıklı, doğada 60 türü bulunan Kuzey ve Orta Avrupa bitkisidir. 2,3 veya 4 yıllık olan Melek Otu, Eylül veya Ekim aylarında olacak şekilde kurutulmaya bırakılır. Hastalıklar için şifa kaynağı olan bitki, açık yeşil çiçeklere sahiptir.

Melek otu nedir?

Maydanozgiller familyasına ait, boyu 3 metreye kadar vara yıllık otsu bitkiye Melek Otu deniyor. Avrupa dışında, Japonya, Kore ve Çin topraklarında sıklıkla görülebilen bitki, alternatif tıpta vazgeçilmez bitkiler içerisinde bulunur.

Dünyada hemen her yerde yetiştirilen Melek Otunun üzerinde faydalarına yönelik çalışmalar yapılıyor. Ülkemizde Karadeniz başta olmak üzere, Marmara'da İstanbul dolaylarında, yetişebiliyor. Türkiye'de bulunan türü genellikle 2-4 metre arasında boya sahiptir. Saç örgüsüne benzer yapıda köklere sahiptir.

Melek otunun faydaları nelerdir?

Her doğal bitkide olduğu gibi Melek Otu da sayısız faydaya sahiptir. İdrar sorunlarını gidermenin yanında, romatizma gibi ağrılı rahatsızlıklarda uzmanlara tarafından bazı kişilere önerilebiliyor. Kullanımı öncesinde mutlaka uzmanlara danışmak gerekiyor.

Melek Otunun en önemli faydalarından birisi cinsel gücü arttırıcı özelliğinin olmasıdır. Erkeklerde bu etkisi olması nedeniyle fazlaca talep görüyor.

Bitkinin hoş bir kokusu vardır. Kokusunun iştah açtığıyla ilgili birçok bilgi bulunuyor. Melek Otu mide rahatlatıcı, sindirim düzenleyici etkilere sahiptir.

Melek Otu, kişinin daha enerjik olmasına olanak tanır. Sabah içeceğiniz Melek Otu çayı, sizi gün boyu zinde tutabilir. Akşam yine içerek yorgunluğu üzerinizden atabilirsiniz.

Regl döneminde yaşanabilen sancı ve ağrılarda Melek Otu tüketilebilir. Ağrı ve sancıları önemli ölçülerde aşağı çeker.

Melek Otu, ishal durdurucu özelliğe sahiptir. Sıcak dönemlerde yaşanabilen bu problemi sizler de yaşarsanız, 1 bardak Melek Otu bu sorununuz hafifletecek, birkaç gün içmeniz halinde rahatsızlığı tümden uzaklaştıracaktır.

Melek Otu, ağrıyı kesen etkiye sahiptir. Baş, kol, bel veya bacak bölgelerinde ağrılar olması halinde, Melek Otu tüketebilirsiniz.

Adet dönemini düzene sokmanın yanında, hormonları iyileştirici güce sahiptir.

Kumarin denilen bir madde sayesinde, kanı sulandırıcı özelliği bulunur. Kan pıhtılaşması sorunu olan kişilerde Melek Otu genellikle önerilen bitkiler arasında bulunuyor.

Kan temizleyici maddeler içerir. Düzenli olarak kullanılırsa, tansiyon ve kolesterolü dengeleyebilir.

Verimli ve kesintisiz uyku istiyorsanız, yatmadan önce Melek Otu çayı tüketebilirsiniz. Bu sizi oldukça rahatlatacaktır.

Melek Otu saçlara parlaklık katar. Suyuyla saçlarınızı yıkayabilir bu özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Melek otu ne işe yarar?

Tüm bitkilerde olduğu gibi Melek Otunda da en çok sorulan soru, ne işe yaradığına yönelik sorulardır. Melek Otu, sağlık açısından şaşırtacak kadar çok fazla faydaya sahiptir. Bunlara bakalım.

İdrar yolu enfeksiyonlarını bitirir

Melek Otu idrar bölgesinde meydana gelen parazit ve enfeksiyonları yok edicidir. Mide ve bağırsakların sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar. İdrarı kolaylaştırıcıdır.

Mikrop yok edicidir

Melek Otunun bir diğer işe yaradığı nokta, özellikle mevsimsel gripler ve hastalıklarda etkisidir. Mikropların vücuttan uzaklaştırıcı özelliği bulunan bitki, vücudun hastalıklarla mücadelesine yardımcı olur.

Melek otu ne için kullanılır?

Melek Otu, sağlığın geliştirilmesi, vücudun daha fazla dinçlik kazanması için tüketilir. İnsan sağlığına önemli ölçüde yarar sağlayan Melek Otu kullanım alanları.

Yemek düzenini sağlamak için kullanılır

Melek Otu, sindirim üzerinde genelleyici denilebilecek onlarca faydaya sahiptir. Bunlardan birisi yemek yeme sorununu çözmeye yardımcı olmasıdır.

Mide rahatlatmak için kullanılır

Genel anlamda Melek Otu midenin rahatlatılması için kullanılabilir. Mide bölgesinde çok yemek yemekten dolayı sıkışma veya birikme yaşaması halinde, rahatlatıcı özelliğiyle mideye katkı sağlar.

Melek otu nasıl tüketilmeli?

Melek Otu kökü toz biçimine getirildikten sonra yemeklerin içerisinde konularak tüketilebilir. Hoş bir kokusu olması nedeniyle, yemeklerde tercih edilen Melek Otu, ayrıca çay formunda da kullanılabilir. Suyu kaynatarak tozu içerisine katabilir bir süre bekleyip süzüp içebilirsiniz. Melek Otunun kokusu çok hoş olsa bile tadı biraz keskindir. Tadı size keskin geliyorsa, kahve içerisine ekleyip kullanabilir veya balla karıştırabilirsiniz.