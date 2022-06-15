"Anadolu Parsı" unvanı almak için yola çıkan kadın dağcı Melek Kıyı Aydın, Türkiye'nin 81 ilinin en yüksek zirvelerine tırmanış yapıyor. 62. tırmanışını Sinop’un Ayancık ilçesindeki Zindan Dağı’na yapan Aydın, zorlu bir engeli daha aşmış oldu.

Sinop’ta kendisine rehberlik yapan Gerze ultra doğa yürüyüşçülerinden Mustafa Kıray ve beraberindekiler ile birlikte sabah saatlerinde yürüyüşe geçen Aydın, “Sinoplu 7 dağcı arkadaşım ile birlikte buraya tırmanarak 62. il zirvemi gerçekleştirmiş oldum. Birlikte Zindan Dağı'na tırmandığım tüm arkadaşlarıma sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Zindan Dağı yeşil bir coğrafya içinde görüntüsüyle adeta farklılığını, gizemini uzaktan kendisine bakanlara gösteriyor. Bu yeşil coğrafyayı görünce çok etkilendim” dedi.

Daha önce Türkiye’deki 61 ilin en yüksek zirvelerine tırmandığını ifade eden Aydın, “Sinop tırmanışı ile bu sayıyı 62’ye çıkardım. Bu projenin bitimine 19 il zirvesi kaldı. Bu 19 ilde ki hedefimi de en kısa zamanda bitireceğim” diye konuştu.

“81 ilde 81 zirve tırmanışları konusunda Türkiye'de tek kadın dağcıyım” diyen Melek Kıyı Aydın, “Bu proje için hiç kimseden sponsorluk yardımı almadım. Benim bütün sponsorum eşimdir” şeklinde konuştu.

İHA