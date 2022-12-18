Melbourne derbisinde olaylar çıktı

Avustralya'nın en üst düzey futbol ligi A-Lig'deki derbide büyük olaylar çıktı. Melbourne City'nin, Melbourne Victory ile oynadığı maçın 20. dakikasında işler karıştı.

City'nin file bekçisi Tom Glover, 1-0 önde oldukları sırada koruduğu kalenin hemen arkasındaki tribünden sahaya inen holiganlar tarafından saldırıya uğradı. Maçın hakeminin de Glover'ın yanında olduğu anda bir kişi, Glover'a çöp kutusuyla vurdu ve onu yaraladı. Hakemin de darbe aldığı karşılaşma yarıda kalırken, güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Polisin ülkede pek de alışık olunmayan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattığı bilgisine ulaşıldı.