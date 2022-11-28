Arjantin, 2022 Dünya Kupası C Grubu'na sürpriz bir skorla başladı. Tangocular mutlak favori olarak çıktığı ve turnuvanın en güçsüz takımı olarak gösterilen Suudi Arbistan karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen mücadeleyi 2-1 mağlup kapattı.





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MEKSİKA MAÇIYLA HAYATA DÖNDÜLER

Arjantin için gruptaki ikinci maç olan Meksika karşılaşması kritik bir önem kazandı. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısında Lionel Messi ve Enzo Fernandez'in golleriyle Arjantin sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Arjantin, 2022 Dünya Kupası F Grubu son maçında Polonya ile karşılaşacak.

MESSI'NİN SOYUNMA ODASI GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın ardından Arjantin soyunma odasında coşku hakimdi. Takım arkadaşlarıyla birlikte şarkılar söyleyen Messi'nin yerde duran Meksika formasına bastığı ve ayağıyla ittiği görüntüler de amatör bir kamerayla kaydedilmişti.

Arjantinli yıldız oyuncu bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkilerin odak noktası oldu.





MEKSİKA BOKSÖRDEN MESSI'YE TEHDİT

Messi'ye tepki gösterenlerden biri de Meksikalı profesyonel boksör Canelo Alvarez'di. Alvarez kendisine ait resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Messi'yi formamız ve bayrağımızla yeri temizlerken gördüm.

Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etmeli. Benim tıpkı Arjantin'e saygı duyduğum gibi o da Meksika'ya saygı duymalı! Ülkenin tamamından bahsetmiyorum. Sadece Messi'nin yaptığı saçmalıklardan bahsediyorum" ifadelerini kullandı.





Meksikalı boksör daha önce BT Sport'a verdiği bir röportajda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında yorum yapmış ve Arjantinli yıldızdan övgüyle bahsetmişti.