Meksika’da gülen son şampiyon Ogier oldu

Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’da 2019’un üçüncü yarışı Meksika’da gerçekleştirildi. 1003 kilometrelik toplam uzunluğa sahip 21 etaplık yarışı 3 saat 37 dakika 08 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, bu sezonunun kendisi adına ikinci zaferine erişti. Böylece Fransız pilot Meksika’da 5. kez birincilik yaşamış oldu. İkinci sırayı 20.2 saniye geriden gelen Ott Tanak alırken Elfyn Evans ise Ogier’in 49.9 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinin 46 yarış zaferine erişen Fransız sporcu "WRC kariyerime 2008 yılında burada başlamıştım. O sebeple Meksika, benim için hep çok özel bir ralli oldu. Şartları oldukça zorlu bir yarış oldu. Biz de çokça sıkıntı yaşadık. Ama sonuçta en iyi olup Meksika’da birinciliği elde etmeyi de başardık" dedi.

WRC 2019 sezonunun ilk üç yarışında ikinci zaferini elde eden Sebastien Ogier, puanını 61’e yükselterek pilotlar sıralamasında Ott Tanak’ın 4 puan gerisinde ikinci basamağa çıktı. Bir diğer Red Bull pilotu Thierry Neuville ise 55 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

12-15 Eylül’de Marmaris’te

RedBull TV’den de takip edilebilen Dünya Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı 28-31 Mart’ta Fransa’da düzenlenecek.

Bu yıl 14 yarıştan oluşan Dünya Ralli Şampiyonası, 12-15 Eylül’de Türkiye’ye de uğrayacak ve motor sporları tutkunlarına Marmaris’te unutulmaz anlar yaşatacak. 2019 Dünya Ralli Şampiyonası, 17 Kasım’da Avustralya’daki yarışla son bulacak.



