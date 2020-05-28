Meksika'da Corona virüs nedeniyle son 24 saatte 463 kişi öldü

Meksika'da Corona virüs nedeniyle son 24 saatte 463 kişi hayatını kaybetti.

28 Mayıs 2020, Perşembe 09:17 Son Güncelleme:
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Meksika'da Corona virüs nedeniyle son 24 saatte 463 kişi öldü

Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 463 kişi yaşamını yitirdi. 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 463 artarak 8 bin 597’ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 463 artışla 78 bin 23'e ulaştı. Ülkede, "bir günde görülen en yüksek vaka artışı" gerçekleşti. 

Dün, Meksika’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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