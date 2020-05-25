Meksika'da Corona virüs nedeniyle son 24 saatte 215 kişi öldü

Meksika'da, Corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 394'e çıktı.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 10:54 Son Güncelleme:
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Meksika'da Corona virüs nedeniyle son 24 saatte 215 kişi öldü

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 764 artarak 68 bin 620'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7 bin 394'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı toplamda 47 bin 424 oldu.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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