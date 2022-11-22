Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. C Grubu Arjantin-Suudi Arabistan maçıyla başlayacak, devamında Meksika ile Polonya karşı karşıya gelecek. Kupanın favorisi Arjantin'in grupta liderlik koltuğunu alması beklenirken 2. sırayı almayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde çıkacak sonuç merakla bekleniyor. İki takımda da önemli isimler bulunuyor ancak gözler Raul Jimenez ile Robert Lewandowski'de olacak.

Arjantin 1978'de karşı karşıya geldiler

İki takım, dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son olarak Arjantin 1978'de karşı karşıya geldi. Polonya, grup maçında Meksika'yı 3-1 mağlup etmişti. Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9. kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti.

Meksika-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

974 Stadı'nda oynanacak Meksika-Polonya maçını Avustralyalı hakem Chris Beath yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ile detayları haberimizde.

Meksika-Polonya muhtemel 11'ler:

Meksika: Ochoa, Sanchez, Araujo, Montes, Gallardo, Alvarez, Rodriguez, Guardado, Lozano, Vega, Jimenez

Polonya: Szcesny, Bednarek, Glik, Kiwior, Cash, Szymanski, Bielik, Zielinski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski