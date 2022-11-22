Meksika-Polonya maçı (CANLI)
Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Meksika ile Polonya karşı karşıya geliyor. Kupanın favorisi Arjantin'in Suudi Arabistan'a kaybetmesi sonrası sıralamayı direkt etkileyecek bu 90 dakikanın sonucu futbolseverler tarafından merak konusu. 974 Stadı'nda oynanan Meksika-Polonya maçının canlı skor takibi haberimizde.
Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. C Grubu Arjantin-Suudi Arabistan maçıyla başladı, iki takım Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Arjantin, 10. dakikada penaltıdan Lionel Messi'nin attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Suudi Arabistan'dan muhteşem geri dönüş
İkinci yarıya hızlı başlayan Suudi Arabistan, 48. dakikada Saleh Al-Shehri'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. 53. dakikada Suudi Arabistan, Salem Al-Dawsari'nin golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Suudi Arabistan sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Suudi Arabistan'in Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Tangocuların 36 maçlık yenilmezlik serisi de bitmiş oldu. Arjantin son olarak 3 Temmuz 2019 tarihinde Brezilya'ya 2-0 mağlup olmuştu.
C Grubu'nda 2. maç: Meksika-Polonya
C Grubu'nun ikinci maçı 974 Stadı'nda oynanıyor, Meksika ile Polonya karşı karşıya geliyor. Avustralyalı hakem Chris Beath'in yönettiği mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR:
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Arjantin 1978'de karşı karşıya geldiler
Meksika ile Polonya, dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son olarak Arjantin 1978'de karşı karşıya geldi. Polonya, grup maçında Meksika'yı 3-1 mağlup etmişti. Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9. kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti.
Meksika-Polonya ilk 11'ler:
Meksika: Ochoa, Montes, Moreno, Sanchez, Gallardo, Alvarez, Herrera, Chavez, Vega, Martin, Lozano
Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski, Lewandowsk