Meksika-Polonya maçı (CANLI)

Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. C Grubu Arjantin-Suudi Arabistan maçıyla başladı, iki takım Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Arjantin, 10. dakikada penaltıdan Lionel Messi'nin attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Suudi Arabistan'dan muhteşem geri dönüş

İkinci yarıya hızlı başlayan Suudi Arabistan, 48. dakikada Saleh Al-Shehri'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. 53. dakikada Suudi Arabistan, Salem Al-Dawsari'nin golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Suudi Arabistan sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Suudi Arabistan'in Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Tangocuların 36 maçlık yenilmezlik serisi de bitmiş oldu. Arjantin son olarak 3 Temmuz 2019 tarihinde Brezilya'ya 2-0 mağlup olmuştu.

C Grubu'nda 2. maç: Meksika-Polonya

C Grubu'nun ikinci maçı 974 Stadı'nda oynanıyor, Meksika ile Polonya karşı karşıya geliyor. Avustralyalı hakem Chris Beath'in yönettiği mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:





**

Arjantin 1978'de karşı karşıya geldiler

Meksika ile Polonya, dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son olarak Arjantin 1978'de karşı karşıya geldi. Polonya, grup maçında Meksika'yı 3-1 mağlup etmişti. Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9. kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti.

Meksika-Polonya ilk 11'ler:

Meksika: Ochoa, Montes, Moreno, Sanchez, Gallardo, Alvarez, Herrera, Chavez, Vega, Martin, Lozano

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski, Lewandowsk