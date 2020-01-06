Basketbol Süper Ligi’nin 15. hafta maçında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, evinde Sigortam.net İTÜ Basket’i 96-73 yendi.
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 96 - Sigortam.net İTÜ Basket: 73
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 12, Davis JR 4, Erdi Gülaslan 5, James Aldrige 7, Talib Zanna 13,Sinan Sağlam 13, Ali Ulaş Peker, Burak Eşlik 4, Doğukan Şanlı 11, Hrovat 15, Fırat Alemdaroğlu 6, Ali Tuncer 6
Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 26, Yunus Akçay 6, Goodwin 21, Coleby 9, Campbell 2, Burak Selen, Semih Say, Mehmet Yağmur 2, Oğulcan Baykan, Huff 2, Ramazan Tekin 5
1. Periyot: 26-21
Devre: 46-33
3. Periyot: 73-52
5 Faulle çıkanlar: 31.45 Davis (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)