Mekansal Kurgu oyunu; SpaceChase

İstanbul Teknik Üniversitesi, Tuşpa Mimarlık ortaklığı kapsamında Bilgi Üniversitesinin desteği ve TUBİTAK Ardeb Araştırma destek fonu ile mimari tasarım oyunu “SpaceChase Game “geliştirildi.

Oyuncular konut, restoran, kreş gibi birçok mekânı kurgusunu çözmeye davet ediliyor. Seçilen mimari yapının araştırma & senaryo sürecinde kullanıcılara gerçek zamanlı bilgi akışı sağlanıyor. Oyun kullanıcısına mekanlar arası ilişkiler kurgularken “kanıt temelli tasarımlar “ortaya çıkarıyor.

SpaceChase mekânı okumaya, çözümlemeye yönelik çeşitli temsil-analiz yöntemlerinden yararlanan, Mekân Dizimi ve çizge teorisi temelli bir yazılım altyapısı kullanıyor.

Oyunun teknik ve yazılım desteğini PC ve konsol oyunları ile oyun teknolojileri üreten, geliştirici odaklı oyun stüdyosu Nowhere Studios, arayüz tasarımını ise EDL, senaryolaştırmayı Emre Kuzuoğlu üstleniyor. Mimari Kodlama ortamı Grasshopperda çalışan SC Eklentisi ise Oğulcan Üneşi tarafından geliştiriliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Pelin Dursun Çebi uygulamanın mimari eğitime olan olumlu katkısını; “Tasarım sürecinde grafik-teorik temelli araçların yaratıcı bir şekilde kullanılması, düşüncelerini “yaparak” geliştiren, “yaptıklarından öğrenen” mimarlar için önemlidir. Mekânsal organizasyonların bilimsel anlamda ölçülmesine ve bir tasarım verisi olarak sürece aktarılmasına odaklanan, bu tür deneysel çalışmalar çok değerli. Mimarlara tasarlarken birlikte düşünebilecekleri araçlar olarak yardımcı oluyor.” diyerek açıklıyor.

Tuşpa Mimarlık kurucusu Mimar Nilüfer Kozikoğlu ise uygulamanın mimarlık sektörüne olan faydası hakkında şunları söylüyor: “SpaceChase mimari tasarım kararlarını görselleştirmek ve mimari programa yönelik potansiyelleri ortaya çıkarmak için senaryoların geliştirilmesinde çoklu versiyonların hesaplanmasına ve değerlendirilmesine fırsat tanıyor. Mekânsal kurgunun iterasyona dayalı “skeç” yani karara dönüşmesini haller, senaryolar ve ambiyans yani fonksiyon ve algı ekseninde eğlenceli ve pratik şekilde ortaya çıkarıyor.”

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğrul Yazar, projenin dijital eğitim ve deneyimsel katkısı ile ilgili şunları ekliyor;"Geliştirilen oyun ve yazılım eklentisi, mimarlık okullarındaki tasarım stüdyolarında kullanılabilecek pratik bir araç setidir. SpaceChase Game öğrenciler için kolay anlaşılan bir uygulamaya dönüştürülebileceğini ön görebiliyorum."Şu an gönüllü öğrenci atölyelerinde oynanmaya başlanan SpaceChase oyunu dijital platformda kullanıcıları ile ücretsiz olarak buluşmaya hazırlanıyor.