Mekanın sahibi geldi: Emre Belözoğlu...

Taraftarı en çok heyecanlandıran transferlerden biri, yaşı 39 olmasına rağmen Emre Belözoğlu’ydu. Tecrübeli oyuncu, 2015’te ayrıldığı yuvasına geri döndü. Emre, dün ise tam 1542 gün sonra Ülker Stadı’nda Çubuklu’yla yeniden sahaya çıktı. Kaptanın dönüşü muhteşem oldu. Yıldız futbolcu, henüz 5. dakikada Kruse’ye güzel bir pas attı. Alman yıldız topa hareketlenirken yerde kaldı ve penaltı düdüğü çaldı.

Muriç’e harika asist

Emre Belözoğlu, 12. dakikada bu kez kendisi ceza sahası içinde yerde kalarak takımına bir penaltı daha kazandırdı ancak gol gelmedi. 39 yaşındaki oyuncu, Vedat Muriç’in 17. dakikadaki müthiş golünde de harika bir asiste imza attı. Emre, 24. dakikada ise beyaz noktanın başına gelerek golünü attı. Fenerbahçe, sezona farklı galibiyetle harika bir başlangıç yaparken, gecenin yıldızı şüphesiz Emre Belözoğlu oldu.