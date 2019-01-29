Fenerbahçe, dün belki de sezonun en önemli maçına çıktı. Peş peşe yaşanan kayıplarla dibe inen, galibiyeti unutan Sarı- Lacivertliler, taraftarı önünde Yeni Malatya’yla kozlarını paylaştı. Mehmet Ekici, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 Süper Lig maçında ilk golünü, henüz 2. dakikada kaydetti. Ekici, 31. dakikada bu kez frikikten müthiş bir gol atarak takımını bir kez daha öne geçirdi ama Kanarya soyunma odasına 2-2’yle gitti.

Şimdi hedef Göztepe

Dakikalar ilerledikçe taraftarların endişesi arttı, Fenerbahçe’nin etkinliği azaldı. Umutlar tükenmek üzereyken kaptanlardan Mehmet Topal sahne aldı. Valbuena’nın kullandığı kornerde Sadık 3 kişi arasından kafayı vurdu, kaleci Farnolle topu çıkarttı. Doğru zamanda, doğru yerde bulunan Topal önünde bulduğu topu kafayla filelere göndererek takımına hayat öpücüğü verdi. Fenerbahçe sezonun en kritik golüne imza attı. Şimdi hedef cuma günü Göztepe’yi yenip bu sezon ilk kez galibiyet serisi yakalamak.

Frikikleri atıyor penaltıları kaçırıyor

Mehmet Ekici, 2014-15 sezonundan bu yana Süper Lig’de frikikten tam 6 gol kaydetti. Ekici, Sosa ile birlikte bu alanda ligin en iyisi konumunda. Yıldız futbolcu serbest vuruşlarda ustalığını konuştursa da penaltılarda hüsran yaşatıyor. Gurbetçi oyuncu, ligde kullandığı 3 penaltının 2’sini kaçırdı.

'3 puanlarla devam edeceğiz'

Maçın yıldızı Ekici, karşılaşmadan sonra şunları söyledi: Önemli olan kazanmayı başarmaktı. İnşallah bu çıkışın devamını getiririz ve 3 puanlarla yola devam ederiz. Kariyerimde hat-trick yok, maalesef bu şansı kaçırdım. Penaltıdan yararlanamadım, nazar olsun. Herkes elinden geleni yaptı. Taraftara da son dakikaya kadar verdiği destek için teşekkür ederim.