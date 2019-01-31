Mehmet Zeki Çelik için dev transfer teklifi!

Lille'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'le ilgili olarak Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Ülkede haftalık olarak yayım yapan Le10Sport'un özel haberine göre 21 yaşındaki sağ bek için Premier Lig kulübü Cardiff City, Lille'e 9 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Buna rağmen Fransız kulübünün yapılan teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdiği ifade edildi. Zeki Çelik'in kulübüyle olan mevcut kontratı 2023 yazında sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler