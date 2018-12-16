Mehmet Yüksel: Oyuncularımızın kendine güveni geldi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un kulüp başkanı Mehmet Yüksel, ligde son ana kadar mücadeleyi sürdürmek istediklerini söyledi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün 3-2 mağlup oldukları Denizlispor maçında ortaya konulan oyundan mutlu olduğunu belirtti.

Maçın ilk 15-20 dakikasında biraz bocaladıklarını ve gollerin bu dakikalarda geldiğini anlatan Yüksel, "Daha sonra toparlandık ve maçı 3-2’ye kadar getirdik. Gollük pozisyonlar da yakaladık. Maç berabere de bitebilirdi. Futbolcularımız zamanla tecrübe kazanıyorlar. Teknik ekibimiz de kendilerine ellerinden gelen yardımı yapıyor. Bundan sonra daha da iyi olacak. Oyuncularımızın kendine güveni geldi. Artık maç kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Yüksel, devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmayı umduklarını dile getirerek, "Umarım ikinci yarıda da ligde kalma savaşı veririz." ifadesini kullandı.

AA