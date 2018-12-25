Mehmet Yüksel: Karabükspor ligde kalabilir

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un kulüp başkanı Mehmet Yüksel, transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Alacağımız topçular bu ligin topçuları ise Kardemir Karabükspor ligde kalabilir. Bu sene lig çok kötü, puan farkı çok değil." dedi.

Yüksel, kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında, koltuk meraklısı olmadıklarını belirterek, Kardemir Karabükspor’u sevdikleri için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Görevlerinin başında olduklarını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Yüksel, "Toplamda 6 arkadaşımız istifa etmiştir, bunların yerine yedeklerden 6 arkadaş aldık. Bir sıkıntımız yoktur, yönetimimiz görev başındadır." diye konuştu.

Yüksel, personelin, futbolcuların, teknik heyetin, diğer branşların ödemelerinin yapıldığını aktararak, "Ünal Karaman’ın toplam 635 bin lira alacağı varmış, uygun bir dille 200 bin liraya helalleştik ve alacağından fedakarlık yaptı. Kulübe 1 milyon 400 bin lira gibi bir para kazandırmış olduk. Şehirle takım koparılmış, birbirlerine küs duruyorlar ama küsme nedenin ne olduğunu da iki taraf da bilmiyor. Bundan sonra şehirle takımı birleştirmek için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "7-10 milyon lira lazım"

Kardemir Karabükspor markasını kullanarak çok iyi gelirler elde edebileceğine işaret eden Yüksel, "Transfer yasağıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Fakat şehirden ve şehrin büyüklerinden bize destek gelmeyeceği kesin gibi gözüktüğü için yine biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurt dışından ve farklı sponsorlar aramaktayız. Transferi açabilmemiz için bize 7-10 milyon lira para lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel, transferi açmanın 4 aşamadan geçtiğini anlatarak şunları kaydetti:

"İç piyasada geçmiş dönemdeki futbolculara ait borçlarımız var. Onları yapılandırılması gerekiyor. Yabancı futbolcuların, ’vergi ve sigorta borcu yoktur’ kağıtlarının alınması gerekiyor. Bunları da ilk etapta alabilmemiz için 7 milyon lira para lazım. Bunları aldıktan sonra futbolcu transfer edebiliriz. Futbolcular için de ortalama 3 milyon lira gerektiği için 10 milyon lira gibi bir paraya ihtiyaç var."

"Transferin açılması ve transfer yapılması durumunda Kardemir Karabükspor ligde kalabilecek mi?" şeklindeki soruya Yüksel, şu cevabı verdi:

"Görüşmelerimizi yapıyoruz, transfer yapabilecek durumlarımız var ama arkadaşlarla kesin bağlayıcı sözleşmeleri imzalamadık. Sonuçta hepsi paraya bakıyor. Para bulunursa transferi açıp oynatabileceğimiz arkadaşlarımız da mevcut. Alacağımız topçular bu ligin topçuları ise Kardemir Karabükspor ligde kalabilir. Bu sene lig çok kötü, puan farkı çok değil. Diğer takımların da borçları var. Onlara puan silmeler gelecek. Ligde kalabileceğimizi umut ediyorum ama sonuçta her şey paraya bakıyor."

AA