Mehmet Yozgatlı: 45 dakikada maç kazanmak kolay olmuyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'ncı hafta erteleme maçında Gaziantep FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 18 Ocak tarihinde ilk yarısı golsüz sona eren ve ikinci yarısı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen maç, kaldığı yerden devam etti ve 0-0 sona erdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısına ufak bir rahatsızlığı bulunduğu için katılamadı. Bulut'un yerine karşılaşmayı değerlendiren Yardımcı Antrenör Mehmet Yozgatlı, galip gelemedikleri için çok üzgün olduklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"45 dakikada maç kazanmak kolay olmuyor"

"Bugünkü maç tabi ki kolay bir maç değildi. 45 dakikada kazanmak kolay olmuyor. Oyuncularımız iyi mücadele ettiler, iyi savaştılar. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Futbolda gol olmayınca kazanılmıyor. Çok üzgünüz. Bir futbolcunun, bir antrenörün hayatı boyunca yaşayamayacağı bir şey yaşadık. Bugün 45 dakikalık bir müsabaka oynadık. Dediğim gibi oyuncularımız iyi pozisyonlar yakaladı ve iyi bir oyun ortaya koydular ama pozisyonları değerlendiremedik. Maalesef bugün sahadan bir puanla ayrılmak durumunda kaldık. Önümüzde zorlu bir Altay deplasmanı var. Hazırlıklarımızı ona göre yapacağız. Önümüzdeki maçları kazanmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" (İHA)