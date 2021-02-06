Ülkemiz birden fazla futbolcu yetiştirmiştir. Bunların çoğu hafızalardan silinemeyecek kadar önemlidir. Futbol sadece spor değil aynı zamanda ülke ekonomisi için çok önemli bir gelir kaynağı olarak görülür. Hem fanatik taraftarlar hem ülkemizin futbolu çok sevmesi de bunlara eklenebilir. Genellikle futbolcular hayatları boyunca birçok farklı takımda oynarlar. Buna ek olarak çoğu futbolcu 40 yaşlarında futbolu bırakırlar. Mesleğine farklı yönlerde devam edenler elbette vardır. Fakat bu futbolcuların çoğu teknik direktör ve ya spor yorumcusu olarak da devam edebilirler. Mehmet yılmaz da aynı bu şekilde teknik direktör olmayı tercih edenler arasında yerini hemen aldı. Ayrıca milli takımda forma giymeye hak kazanan önemli bir futbolcudur.

Mehmet Yılmaz nerelidir ve kaç yaşındadır?

Mehmet Yılmaz, 22 Mayıs 1979 yılında doğmuştur. Şuanda 41 yaşındadır. Mehmet Yıldız aslen Trabzonludur. Aile kütüğünde Of İlçesine kayıtlıdır. Trabzon'da ki herkes gibi çok sıkı bir Trabzonspor aşığı olarak büyüdü.1.85 cm boyundadır. İkizler burcudur. Uzun boylu ve güçlü bir yapısı vardır. En meşhur olduğu şey ise hava toplarındaki gösterdiği performanstır. Kendi döneminin en iyi golcülerinden olmayı başarmıştır. Kendisinin futbola olan sevgisi bile bu şekilde şekillenmiştir. İlgi, sevgi ve yetenek bir araya gelince onu kimse tutamamıştır.

Mehmet Yılmaz hangi takımlarda oynadı?

Daha küçük yaşlardan itibaren futbol oynamaya başlamıştır. Tarihler 1997 yılını gösterdiğinde kariyeri ilk defa başlamıştır. İlk oynadığı kulüp Trabzon Telekomspor'dur. Sadece bir sezon sonra yeteneği fark edilerek Gümüşhanespor'a transfer oldu. Burada çok başarılı oldu. Bundan dolayı sadece bir sezon sonra Çanakkale Dardanel'de futbol hayatına devam etmeye başladı. Diğerlerinden farklı olarak burada iki sezon boyunca oynadı. 57 tane çıktığı maçta 27 gol atarak kendini kanıtlamış oldu.

Mehmet Yılmaz hangi takımlarda oynadı?

Çanakkale'den sonra hızlı bir yükseliş ile Altay'a transfer oldu. Bunun yanında Altay'da oynarken kiralık forma da giydi. Bunlardan biri Samsunspor'da, ikincisinde ise Trabzonspor'da gerçekleşti. Trabzonspor Mehmet Yılmaz'dan çok memnun kaldı. Böylece 2003 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. Bu onun en büyük hayaliydi. Ve bu gerçek oldu. Küçüklüğünden beri hayranı olduğu takımın futbolcularından biri oldu. Hayal takımında iki yıldan fazla oynadı. Bu arada kiralık forma ile oynama durumları devam etti. Denizlispor'da yarım yıl kiralık oynadı. 2006-2007 sezonu başladığında Ankaraspor'da top oynamaya başladı. Burada tam 3 yıl top koşturmuştur. Buradan sonra ise Eskişehirspor'a transfer oldu. Ardından Gaziantepspor ve Medical Park Antalyaspor'da forma giydi.

Mehmet Yılmaz en son nerede oynadı?

Mehmet Yılmaz futbol hayatı boyunca birçok takım ve kulüp görmüştür. Trabzonspor da oynadığı dönemler onun en başarılı sezonlarından biri oldu. 2012 yılında Akhisar Belediyespor'a geçiş yapmıştır. Buradan da Kızılcahamam spora teknik direktör olarak gitmiştir. Buna ek olarak, futbolcu olarak 2 maça çıkmış ve sezon sonunda çıkışını yapmıştır. Futbol kariyerine 2013 yılında son vermiştir. Son giydiği forma ise Kızılcahamam kulübü olmuştur.

Mehmet yıldız Türk futbolu için önemli bir sporcu olarak akıllara kazınmıştır. Adı önemli golcüler arasında kolayca yerini almıştır. Kendisi eski Milli bir futbolcudur. Bir defa Türkiye A Milli takımında oynamıştır. 20 yıllık kariyer hayatı boyunca 193 kez Süper Lig’de oynamayı başarmıştır. Buna ek olarak, 6 kez Türkiye Kupası, 4 kez UEFA Kupası forma giymeyi başarmıştır. 5 kez Şampiyonlar Ligi Elemelerine katılmıştır. Birden fazla kez 2. lig Beyaz grupta oynamıştır. Türkiye A2 Milli takımına davet edilmiş 3 kez forma giymiştir. Bu 2003 yılında gerçekleşmiştir.