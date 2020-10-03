Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Alp, “İnşallah bundan sonra böyle puan kayıplarıyla karşılaşmayız. Temposunu bulmaya çalışan takım var” dedi. Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica’nın maçın ardından tribünde göbek atması ile ilgili olarak ise Alp, “Bence o değerlendirilecek adam değil. Onunla ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Bir takımın teknik direktörü denilecek bir şahsiyet, kişilik değil. O problemi Gaziantep başkanı ve yönetiminin çözmesi lazım. Benim çözeceğim problem değil” ifadelerini kullandı.