Mehmet Yiğit Alp: Trabzonspor için her türlü fikre açığız

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Bordo-Mavili kulübün yetkili kurullarının başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi.

12 Aralık 2018, Çarşamba 06:17
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Mehmet Yiğit Alp: Trabzonspor için her türlü fikre açığız

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Bordo-Mavili kulübün yetkili kurullarının başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi.

Alp, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki yemekte yaptığı konuşmada, üç yıllık sürede hep birlikte olacaklarını belirterek, “Trabzonsporumuz’u ortak akılla beraber yöneteceğiz. Sizlerin her türlü fikrine açığız. Elbette bu süreç içerisinde hatalarımız olabilir. Ama bilin ki kötü niyetli hiçbir şey yapmayacağız. Trabzonsporumuz’un başarılı olması camianın bir ve beraber olmasından geçiyor” ifadelerini kullandı. 

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