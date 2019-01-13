İsmail Kartal'ın görevden alınmasından sonra takımın başına geçen Bektaş, MKE Ankaragücü ile yol ayrımına geldi.

Kulübün transfer yasağının hala kalkmaması ve istenilen transferlerin yapılamaması sebebiyle istifa noktasına gelen Bektaş, başkan Yiğiner ile yarın Ankara'da bir araya gelecek. Bu görüşmede 44 yaşındaki teknik adamın geleceği masaya yatırılacak.

Ankara ekibi, Spor Toto Süper Lig'de 12'nci sırada bulunurken, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Bektaş’ın transfer tahtasının açılmaması nedeniyle zorlandığını kendisine ilettiğini belirterek, "Şu an için herhangi bir istifa söz konusu değil. Transfer yapılamadığı için hocamız zorlandığını iletti. Yarın kendisiyle görüşeceğiz. Görüşmeden sonra teknik direktörümüzün durumu netleşir." ifadelerini kullandı.



