Mehmet Yiğiner: Mikserler var içeride, çok fazla karıştırdılar

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, takımının Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftarların tepkilerinde haklı olduğu yönler olduğunu söyleyen Yiğiner, şöyle konuştu: "Taraftar galip gelmemizi ister. Tepkilerinde haklılar mı, haklı oldukları yönler var. Biz 10 yılın borcunu ödeyerek buralara geldik. 10 yıl bizimle oynayan futbolcuların borcu ödenmediği için bu transfer yasağı var. Gönül isterdi ki transfer yasağını 2-3 hafta önce açabilseydik ve yolumuza devam edebilseydik. Ama maalesef olmuyor."

"MİKSERLER VAR İÇERİDE, ÇOK FAZLA KARIŞTIRDILAR"

Kendilerine engel olunduğunu dile getiren Mehmet Yiğiner, "Hem engel oluyorlar hem de köstek oluyorlar. Mikserler var içeride, çok fazla karıştırdılar. Giden oyuncuların yerine bizim 7-8 transfer yapmamız lazım. Yeniden bir takım kurup daha güçlü bir şekilde 15 maçımızı değerlendireceğiz. Transfer tahtasının açılması yarına kaldı. Transfer tahtası yarın öğlene kadar açılır. Yarın öğleden sonra gelen futbolcularımızı transfer etmeye başlarız" dedi.

"TEKNİK DİREKTÖRÜN ELİNDEKİ KADRO BU"

Teknik direktör Mustafa Kaplan'a destek veren ve sahip çıkan Mehmet Yiğiner, "Teknik direktörün elindeki kadro bu. Çok sakatımız var. Giden oyuncular oldu. Tüm suçu ve kabahati teknik direktöre yüklememek lazım. Elinden geleni fazlasıyla yaptı. Futbol bir hata oyunu. Maçın başında penaltı yaşanmamış olsaydı daha farklı olabilirdi. Takım gol yiyince zor toparlanıyor. Kadro derinliğimiz yok" diyerek sözlerini noktaladı.