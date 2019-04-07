Mehmet Yiğiner: Fenerbahçe şu anda bizim rakibimiz

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin 42. dakikasında Boyd'un golüyle geri düşen Sarı-Lacivertli ekip, 65. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın golüyle beraberliği bulsa da, karşılaşma boyunca birçok net pozisyondan yararlanamadığı maçtan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla iki takım da 32 puana yükselirken, düşme hattından 1 puan daha uzaklaştı.

Mücadelenin ardından Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yiğiner maçla ilgili olarak, "Fenerbahçe şu anda bizim rakibimiz, eşit puanlardayız. Hedefimiz, kazanıp rahatlamaktı. Şu anda lig bitmiş olsa, Fenerbahçe'nin de ikili averajda önündeyiz." açıklamalarında bulundu.