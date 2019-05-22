MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Demir Grup Sivasspor maçını kazanarak ligde kalmalarına sevinemediklerini söyledi.

Ankara’daki son maçta tribünlerin maçını bitimine 5 dakika kala yönetim ve başkan aleyhinde tezahürat yapmasını değerlendiren Başkan Mehmet Yiğiner, "Bazı gruplar ’Hırsız başkan’ diye bağırdılar. Ne hırsızlığımızı görmüşsünüz? Ne vardı da neyi çalacaktık." dedi.

Başkan Yiğiner, MKE Ankaragücü’nde son dönemde yaşananları, gelecek sezon planlamalarını ve kulübün geleceğine ilişkin görüşlerini AA muhabirine anlattı.

Kendilerinin göreve geldiğinde kulübün içler acısı bir durumda olduğunu vurgulayan Yiğiner, "Kulüp, Tandoğan’daki binasına taşınmıştı. Su akmıyordu, çiftlikten kuyudan çekiliyordu, trafo çalınmış, çimler yanmış, futbolcuların yemeği yok, menemen yapıp yiyorlardı. Gaz yok, futbolcular üç yorganla yatıyorlardı. ’Amatöre kesin düşer’ denilen bir kulüptü. 70 milyon dolar bir borç vardı. Bu şartlarda biz göreve geldik. Bu sürede hem borç ödedik, hem de iki kez şampiyonluk yaşayıp, takımımızı Süper Lig’e çıkardık." değerlendirmesinden bulundu.

Süper Lig’e çıkınca işlerin farklı boyutlara taşındığını dile getiren Yiğiner, şöyle devam etti:

"Süper Lig’de yeni bir ekip kurduk. Stat problemi çıktı. Bazı maçları Afyonkarahisar ve Kayseri’de oynamak zorunda kaldık. İlk yarının bitimine doğru hocamız bizi istifaya davet etti. Yönetimin değişmesi gerektiğini söyledi. Buna anlam veremedik. Baktık ki arkasından bu futbol çetesi çıktı. Hocanın görevine son verip yolumuza devam ettik. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği 12 futbolcuyu gönderdik ve çok ucuz maliyetli 12 futbolcuyu kadromuza kattık. 20. haftadan sonra bu arkadaşları oynatmaya başladık. Futbol dünyasında hiç yaşanmamış bir başarı elde ettik. Tarihe geçecek başarıdır. Ligin bitimine 1 hafta kala 40 puan yaptık. Takımımızı hiçbir menfaat beklemeden destekleyen taraftarlarımızın ciddi emeği oldu. Teknik ekip, futbolcular ve şehir kulübe sahip çıktı. Neticesinde ligde kaldık."

"Bu sadece Ankaragücü’nün problemi değil"

Başkan Mehmet Yiğiner, başkent ekibinde son dönemde yaşananların sadece Ankaragücü’nün problemi olmadığını ifade etti.

Başkan Yiğiner, şunları söyledi:

"Türk kulüplerinin problemi. Kapanan kulüplere baktığınızda altında yatan sebepler bunlardır. Biz hiç tarihimizde Sivasspor’u yenmemişiz. İlk kez Sivasspor’u bu maçta 3-1 mağlup ettik. Her şey gayet güzel. Biz takdir edilmeyi beklerdik. Türkiye’de şu var. Biletler basılıyor, taraftarlara veriliyor. Taraftarlar biletleri satıyordu. Biz göreve gelince bu bilet satma olayını kaldırdık. Bundan rahatsız olan kesimler oldu. Bu nedenle taraftarlarla bir sürü olaylar yaşadık. Bunu aştık. Taraftarlarımızın yüzde 95’inde hiçbir problem yok. Yüzde 5 bu olayların içinde."

Taraftarların parayla bağırttırıldığını belirten Yiğiner, "Bizden otobüs parası alıyor. Bir gruba 5 bin lira veriyorsun adam en son ’10 bin lira vereceksin’ diyor. Artık tehditvari duruma geldi. Bunları parayla bağırttırıyorlar. Kayseri’ye giderken otobüs parası vermedim. Çünkü belediyelerden de para almışlar. Belediyelere teşekkür ettikten sonra kıyamet koptu. Para vermeyince taraftarları kışkırtıyor ve üzerimize salıyor." ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar ne söz vermişsek yerine getirdik"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Demir Grup Sivasspor maçında yaşananları hatırlatarak, "Bazı gruplar ’Hırsız başkan’ diye bağırdılar. Ne hırsızlığımızı görmüşsünüz? Ne vardı da neyi çalacaktık. Borç var. Borcun neyini çalacaksın? Nereden bir lira para almışız?" diye konuştu.

Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) sponsorluk ücretini bu sene ödemediğini hatırlatan Yiğiner, görüşlerini şöyle aktardı:

"Bugüne kadar ne söz vermişsek yerine getirdik. Bize böyle bağırıp bizden para alacağını sananlar, bizi yıldıracağını sanan satılıklara da mümkün değil, bu kulübü bırakmayız. Bu Türk futbolunun bir sıkıntısı ve problemidir. Ankara’da çözüldü mü, çözülmek üzeredir. Zaten cılız insanlar. Para vermeyince statta posta koyuyorlar. Kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Kulübü ele geçirmek için bunları kullanıyorlar. Tüm bunları aşacağız. Gerçek taraftarlar bu olaylara üzülüyorlar. Bu ayrık otlarını sistem dışına çıkartacağız."

"Ekonomik sıkıntı gelecek sezonda da devam eder"

Başkan Yiğiner, bu sezon başında yaşanan ekonomik sıkıntıların gelecek sezonda da yaşanacağını savundu.

Dövizin yükselişinin sürmesi durumunda kulüplerin sıkıntısının bitmeyeceğini dile getiren Yiğiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sezon başında yaşadığımız ekonomik sıkıntı gelecek sezonda da devam eder. Birçok kulübün formalarında reklamlar var. Biz MKE’den ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden destek alırsak büyük bir sıkıntı gözükmüyor. Diğer kulüplerin durumu ne ise Ankaragücü’nün durumu da o. Bir ekonomik sıkıntı ve daralma var. Yine bu futbol çeteleriyle uğraşırsak, bu kaos ortamlarıyla beraber enerjimizi oralara harcarız. Huzurumuz olmaz. Bu tür insanların, geçimini kulüpler üzerinden sağlayan ’taraftarım’ diye geçinen bu avantacıların bir an önce temizlenmesi lazım. Bunu da temizleyeceğiz."

Teknik ekip ve futbolcu kararları bayramdan sonra

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili planlamanın bayramdan sonra netleşeceğini belirtti.

Takımın ligde kalmasında önemli bir rol oynayan teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine teşekkür eden Yiğiner, "Başarılı olacağına inandık ve göreve getirdik. Kampa gitmeyen oyuncu grubunu 20. haftadan itibaren sahaya sürerek başarılı oldular. Futbolcular ve teknik kadro konusunda kararımızı bayramdan sonra veririz. Ekonomik durumumuza bakarız ve hoca da o şartlara uyarsa bir aksilik olmazsa da devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Mevcut kadrodaki oyuncuları kulübe kendilerinin getirdiğini hatırlatan Başkan Yiğiner, "Bu futbolcuları bu kulübe bizler getirdik. Bazılarının bonservisini ödeyerek, bazılarını kiralık olarak getirdik. Kulüpleriyle görüşülüp, uygun olursa Ankaragücü’ne kazandırılır. Bunun kararını bayramdan sonra veririz. Futbolculara ödeme, FIFA dosyaları gibi durumlarla ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Taraftara teşekkür

Başkan Mehmet Yiğiner, gerçek Ankaragücü taraftarının yaşananlardan hoşnut olmadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her zaman taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hep desteklediler. Böyle devam etsinler. Kulübe sahip çıksınlar. Biz, Türkiye’nin başkenti Ankara’dan hem Avrupa kupalarına gidecek, hem Şampiyonlar Ligi’ne gidecek bir yapıyı oluştururuz. Bu bilgi ve birikim bizde var. Dileyen taraftarlar kulübe gelsinler, ancak dışarıdan duyduklarına inanmasınlar."

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR