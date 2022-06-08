Mehmet Yağız ‘cNed’ İpek’in dünya şampiyonluğu belgesel oldu

Esporda Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil eden ve uluslararası bir üne kavuşan Red Bull sporcusu Mehmet Yağız ‘cNed’ İpek’in dünya şampiyonluğuna giden hikayesinin belgeseli çekildi. Espor tarihinde bir ilki başaran Mehmet Yağız İpek, Red Bull TV’nin esporcuları mercek altına alan “Esports Unfold” serisinin yeni konuğu oldu. Espor dünyasının ünlü ve başarılı isimlerinin konu alındığı serinin bu bölümünde, cNed’in oyun oynamaya nasıl başladığı ve şampiyonluğa giden süreci mercek altına alındı. Mehmet Yağız İpek’in hikayesi hem Red Bull TV’den hem de Red Bull Gamerszon YouTube kanalından izlenebiliyor.

Tarihin ilk Valorant Dünya Şampiyonu

Red Bull sporcusu Mehmet Yağız ‘cNed’ İpek, 2021 yılında Berlin’de kazandığı kupayla adını espor tarihine altın harflerle yazdırmayı başarmıştı. Sezon boyunca bölgesel Challengers ve uluslararası Masters turnuvalarında başarılı olarak yılın en büyük organizasyonuna katılma hakkı kazanan cNed’li Acend takımı 2021 VALORANT Champions kupasını kazanarak, “tarihin ilk Valorant Dünya Şampiyonu” unvanını elde etmişti