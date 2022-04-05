Mehmet Uz: Henüz hiçbir şey bitmedi

Spor Toto 1.Lig'in 30.haftasında deplasmanda Kocaelispor’u 5-1 mağlup ederek bu sezon ki en farklı galibiyetine imza atan A. Denizlispor ’da büyük sevinç yaşanıyor. Ligdeki en yakın rakiplerinden biri olan Kocaelispor’u deplasmanda farklı bir şekilde mağlup etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, “Mesut Bakkal hocamızın göreve gelmesinin ardından başlayan çıkışımızı Kocaelispor maçındaki farklı galibiyetle taçlandırdık. Hava muhalefeti, BAY takım ve milli maç arası üst üste gelince yaklaşık bir ay süreyle maç yapmadık. Bu dönemde takımımız çok iyi çalıştı ve hazırlık maçlarıyla eksiklerini tamamladı. Kocaelispor maçının özellikle ikinci yarısında ortaya koyduğumuz futbol ve aldığımız farklı sonuç dolayısıyla teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum” dedi.

Son 7 haftada alınan 14 puanla maç başına 2 puan ortalamasını yakaladıklarını ifade eden Mehmet Uz, “Ligin bitimine 8 hafta kala düşme hattının üstündeki son takımla aramızdaki puan farkını bire düşürdük. Geride kalan 8 maçın 5’ini rakip konumundaki takımlarla oynayacağız. Bu da avantajın bizde olduğunu gösteriyor. Biz maçlarımızı kazanmaya devam ettiğimiz sürece, kimin ne yaptığı bizi ilgilendirmeyecek. Bu avantajı en iyi şekilde değerlendirerek en kısa zamanda düşme hattından çıkmak ve daha üst sıralara yükselmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz olduğunu son dönemdeki performansımız ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Son 8 haftanın en kritik maçı

Ligin 31. haftasında Pazar günü konuk edecekleri Tuzlaspor maçının son 8 haftanın en kritik maçlarından biri olduğunu belirten Uz, “Bu maçı kazandığımız taktirde haftalar sonra düşme potasından çıkmış olacağız. Bizim için mutlaka kazanılması gereken bir maç. Takımımız bu maça en iyi şekilde hazırlanacak. Ancak Pazar günü en büyük silahımız yine taraftarlarımız olacak. Uzun bir aradan sonra takımla buluşacak olan taraftarlarımızın bu maçta tribünleri doldurmalarını ve takıma maç boyunca destek vermelerini bekliyoruz. Kurtuluş yolundaki en kritik maçımızı oynayacağımız unutulmamalı. Passolig kartı olmayanların kartlarını çıkarmalarını, e-bilet süreleri dolanların da yenilemelerini bir kez daha hatırlatıyorum. Artık kimsenin mazeret üretme lüksü yok. Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Birlik ve beraberlik içerisinde bugüne kadar nasıl engelleri aştıysak, bundan sonra da bunu sürdürmemiz gerekiyor” dedi.

İHA