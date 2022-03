Mehmet Uz: Denizlispor kentin en büyük markası

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altaş Denizlispor 'un başkanı Mehmet Uz ve yönetim kurulu, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ve Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ı makamında ziyaret etti. Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever'e gerçekleştiren ziyarette kulüp çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Uz, Denizlispor'un Denizli'nin en önemli markası olduğunu ifade ederek, "Bu markayı daha da büyütmek için yola çıktık. Zor günlerde devraldığımız bu görevi layıkıyla yapmanın gayreti içerisindeyiz. Her zaman ifade ettiğim gibi Denizlispor Kulübü'nün sadece onu yönetenlerin fedakarlıkları ile ayakta kalabilmesi mümkün değil. O yüzden başta belediye başkanlarımız olmak üzere herkesten maddi ve manevi destek bekliyoruz" dedi.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ise, Denizlispor’a her konuda destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Kupada Galatasaray ’ı saf dışı bırakmanın kamuoyunda oluşturduğu etkinin, sporun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Gülsever, “Sayın başkanımız ve yöneticilerimizin ziyareti bizi çok sevindirdi. Kendilerine teşekkür ederim. Denizlispor hepimizin ortak paydası. Biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Uz, Başkan Yardımcısı Fethi Akcan ve Asbaşkan Ahmet Aşıkoğlu daha sonra Çivril ilçesine geçerek, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Uz, sportif başarıların ekonomik olarak güçlü olmaktan geçtiğini belirterek, “Denizlispor için kapı kapı dolaşmaya, bu markayı layık olduğu yere getirmek için tüm fedakarlıklara hazırız. Ancak sadece bizim fedakarlıklarımızla bunu başarmamız mümkün değil. Toplumun her kesiminden destek bekliyoruz dedi.

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural da, yönetimin çalışmalarını takdirle izlediklerini, destek konusunda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, ziyaretlerin anısına belediye başkanları Yusuf Gülsever ve Niyazi Vural’a Denizlispor’un 55'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bastırılan özel forma hediye etti.