Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Mehmet Uslu, "Amacımız lig şampiyonluğu. En önemli hedefimiz; ama biz 1.Lig'in en derin ve iyi kadrosuna sahibiz, neden olmasın kupada da iddialıyız. Sivasspor'u eleyip, kupada devam etmeyi arzuluyoruz. Kupa maçlarında her şey olur. Tek maçta kimin kimi eleyeceği belli olmaz. Biz iddialıyız. Bu sezon işi play-off ya da penaltılara bırakmadan, ilk iki içerisinde doğrudan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. 1 maç eksiğimiz ve yukarıyal arada çok puan farkı yok. Tuzlaspor ve kalan 4 maçı alıp devreyi zirvede bitirmek istiyoruz" dedi.

BU SEFER İŞİ PENALTI YA DA PLAY-OFF'A BIRAKMAYIZ

Pandemi nedeniyle maçların taraftarsız oynanmasının dezavantajını Adana Demirspor'un çok fazla yaşadığını belirten Mehmet, "Pandeminden önce 6 galibiyet bir beraberlik aldık. Bazı maçlarda taraftarın etkinliğiyle sonuca gittik. Elbette şampiyonluk yarışında taraftarsız olmak bizi çok etkiledi. Geçen sezon penaltılarla kyabettik. Bu nedenle sarsıldım. Geçen sezonun yaraları var bende, bu sezon da sarsıntılarla geçti. Tam anlamıyla istediğimiz performansı sergileyemedik; ama bundan sonrası için inanıyorum çok daha iyisini yapacağız. 26 senelik Süper Lig hasretini bu sezon bitireceğiz. Sezon sonunda şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız. Bence 1. Lig'in en iyi kadrosuna sahibiz. Üzerimizde baskı olmadığını söylemek yanlış olur; iki sezondun finallerde kaybediyoruz. Bu elbette baskı yaratıyor. Her maçı kazanmak istiyoruz. Ancak baskı ve stresi yönetmek de işimizin bir parçası. Bunun da üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.