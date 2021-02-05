Mehmet Topuz, eski bir milli takım oyuncusudur. Futbolu bırakan Topuz’un son takımı Fenerbahçe’ydi.

Mehmet Topuz hakkındaki bilgiler

Doğum tarihi nedir? 7 Eylül 1983

Doğum yeri: Yozgat

Kaç yaşında? 38 (2021 tarihinde)

Boyu kaçtır? 1,81 boyundadır.

Vatandaşı olduğu ülke neresi? Türkiye

Oynadığı mevki neydi? Orta saha / Orta saha sağ

Herhangi bir yan mevkide oynuyor muydu? Merkez orta saha / Sağ bek

Topuz hangi ayağı ile oynuyordu? Sağ ayaklı

Danışmanlığını yapan kişi veya ajans kim? Progol Sport Management

Güncel olarak formasını giydiği futbol takımı: Mehmet Topuz kariyerini sonlandırmış bulunuyor.

En yüksek değeri: 8. 50 milyon Euro (1 Temmuz 2011)

Mehmet Topuz aslen nereli? Memleketi neresi?

Eski futbolcu Mehmet Yavuz, Yozgat ilinde dünyaya gelmiştir.

Mehmet Topuz, kariyeri boyunca az takım değiştirdi. Yaklaşık 17 sene profesyonel futbol kariyerine devam etti. Bu süre zarfında yalnızca üç kez transfer oldu.

Mehmet Topuz’un altyapı kariyeri nasıldı?

Kayseri Yolspor (1999 – 2000 sezonunda)

Mehmet Topuz, futbol oynamaya 1999 yılında başladı. Bu sırada Topuz 16 yaşındaydı.

Profesyonel olarak çalıştığı futbol takımları

Kayseri Erciyesspor (2000 ve 2004 yılları arasında)

Mehmet Topuz, alt yapıdaki dikkat çeken oyunu ile 17 yaşında Kayseri Erciyesspor ile sözleşme imzaladı. Dört sene boyunca burada kaldı. Tam olarak 73 maçta forma terletti. Bu maçlarda toplam 52 gol atarak takımına puan kazandırdı.

Kayserispor (2004 ve 2009 yılları arasında)

Futbolcunun ikinci takımı Kayserispor oldu. Bu takıma 2004 yılında transfer edildi. Burada da toplam 114 maça çıktı ve top oynadı. 63 kez gol kaydetmeyi başardı. Beş senenin ardından yeni bir transfer teklifi ile Fenerbahçe’ye geçti.

Fenerbahçe (2009 ve 2016 yılları arasında)

Mehmet Topuz’un son ve en uzun süre kaldığı takımıdır. Burada tam 7 sene maçlara çıktı. 7 sene içinde toplam 153 kez sahaya inerek forma giyme şansı buldu. Fenerbahçe’de yedi adet golü bulunuyor.

Mehmet Topuz, 2016 yılında aktif futbol kariyerine son vermeye karar verdi. 1 Temmuz 2016 yılında Fenerbahçe’den ayrılarak futbol yaşamını noktaladı.

Mehmet Topuz ve Milli Takım

Türkiye U – 21

Topuz, eski bir milli takım oyuncusudur. İlk olarak Türkiye U – 21 takımına çağrılarak milli forma giymeye başlamıştır. 2004 ve 2005 yıllarında U -21 forması ile 22 maça çıkmıştı. Bu maçlarda toplamda 2 gol kaydetti ve puan kazandırdı.

Türkiye Milli Takım

Mehmet Topuz aynı zamanda Türkiye milli takımında da forma terletmiştir. 2006 ve 2011 yılları arasında Türkiye milli takımına çağrıldı. Bu süre zarfında milli takım forması ile 17 kez sahalara inme fırsatı buldu. Milli takım ile oynadığı zamanlarda hiç gol atmadı.

Kayseri Erciyesspor’daki başarıları sayesinde milli takıma çağrıldı. 2004 yılında ilk 1ç Lig şampiyonluğuna erişti. Bu şampiyonluğu Kayseri Erciyesspor ile aldı. Aynı sene Kayserispor’a transfer olarak Süper Lig oyuncusu oldu. 2007 yılında Kayserispor takım kaptanı oldu. Fenerbahçe ile bir sezonda 34 maça katıldı. Bu, en fazla maça çıkma alanında bir rekordu.

Mehmet Topuz, futbol kariyerini sonlandırdığı için şu anda herhangi bir takımla anlaşması bulunmuyor.