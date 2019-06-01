Fenerbahçe’de Süper Lig’in son haftasında Kadıköy’de oynanan Antalyaspor maçının 68. dakikasında Miha Zajc’ın yerine oyuna giren Mehmet Topal, takım arkadaşı İsmail’e yapılan protestoları önlemeye çalışınca tribünlerin hedefi olmuştu.

Tepkilerin odağına yerleştirilen emektar futbolcu, yaşadığı durum karşısında kenara değişiklik işareti yapmış ancak teknik direktör Ersun Yanal, Mehmet’le devam etmişti.

AÇIKLAMA YAPTI AMA...

Fenerbahçe’den ayrılacağı yönünde iddialar gündeme getirilen Mehmet Topal, bir açıklama yayınlayarak bu tarz bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Ancak transfer kulislerinde tecrübeli oyuncunun adı başta Medipol Başakşehir olmak üzere birkaç kulüple ilişkilendirilmeye devam etti.

’1 YILLIK SÖZLEŞME VAR’

Tüm bu yaşananlar sonrası yıldız oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, mevcut durumu aktarıp konuya son noktayı koydu.

Altıparmak, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Mehmet Topal’ın 1 sene daha sözleşmesi var. Herhangi bir transfer planımız yok” ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Mehmet, 2018-2019 sezonunda 36 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistlik katkı vermeyi başardı.

Kaynak: Takvim