Üç farklı takımda mutlu sona ulaşarak tarihe geçen tecrübeli orta saha, “Beni tanıyanlar bilir, parayla-pulla pek işim olmaz. Önemli olan huzurdur. Burada da onu fazlasıyla buldum” ifadelerini kullandı. Kolay değil, üç büyük takımın formasını giy, üç şampiyonluk yaşa, tarihe geç... Evet, Mehmet Topal, bu anlamda tarihe geçmiştir. Mehmet Topal, şimdilerde kariyerine Başakşehir’de bir şampiyonluk daha ekledi. Profesyonelliğiyle, çalışmasıyla, yaşam tarzıyla örnek futbolcular arasındadır Mehmet Topal...

Başakşehir’in şampiyonluğunda alın teri olan Mehmet Topal, “Takım olarak taşın altına elimizi koyduk, bütünleştik ve büyük hedefe ulaştık... Her yönüyle uyumlu bir ekibiz, bütünlüğü bir gün olsun elden bırakmadık, ele-ele, omuz-omuza verdik, çalıştık, inandık ve hak ettik” dedi.

“Güzel bitti”

Perşembe gününe kadar izinli olan Mehmet Topal, Bodrum’da ailesinin yanında stres atıyor..

“Çok sıkıntılı bir süreçten geçtik, ama sonu güzel bitti” diyerek sözlerine başlayan tecrübeli futbolcu şunları söyledi: “Valla ağabey, şampiyonluk onca emeği taçlandırmaktır. Takımda müthiş bir arkadaşlık, bütünlük var. Oynayan da mutlu, oynamayan da. Özellikle oynamayanlar bile küsmüyorlardı, tam tersi kenardan bize pozitif enerji veriyorlardı. Başarının temeli; takımdaşlık, inanmışlık, özveri ve çok çalışmaktır. Okan hocamız sabah, akşam tesislerdeydi, sürekli çalışıyordu.

"Başakşehir’de kalmak istiyorum"

Bu şampiyonluk hak edilmiş şampiyonluktur. Bunda yönetim, teknik direktör, bizler, personel ve çalışanların herkesin payı var.Devler Ligi’ne kalmak elbette önemli... Şu anda UEFA Avrupa Ligi var, bu kulvarda da güzel işler yapacağımıza inanıyorum.”

Mehmet Topal, Başakşehir’de mutlu olduğunu da anımsatarak, “Burada hem mutlu, hem çok huzurluyum. Beni tanıyanlar bilir, parayla-pulla pek işim olmaz. Önemli olan huzurdur. Burada da onu fazlasıyla buldum. Tabii ki kalmak isterim. Ancak ligde son bir maçımız var, artı UEFA Kupası var. Onlar bittikten sonra oturulur, konuşulur. Dediğim gibi Başakşehir’de kalmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Mehmet Topal bu sezon Başakşehir’de 30 resmi maça çıktı. Ligde 24 maçta oynayan tecrübeli futbolcu, Avrupa Ligi’nde de 6 karşılaşmada boy gösterdi. Mehmet Topal 2 asist yaptı. (Milliyet)