Fenerbahçe'nin dün Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Topal'dan kötü haber geldi.

Sivasspor maçının 54. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Topal'a yapılan kontroller sonrası sol üst arka adalelesinde kısmi yırtık olduğu anlaşıldı.

A Milli Takım kadrosuna gidemeyecek Mehmet Topal'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

2 haftalık milli arada tedavisine devam edilecek Mehmet Topal Ankaragücü ile Süper Lig'de oynanacak maçı kaçıracak.