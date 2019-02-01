Mehmet Topal'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal'dan kötü haber geldi.

01 Şubat 2019, Cuma 22:01
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Mehmet Topal'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Mehmet Topal, Göztepe maçının 65. dakikasında sarı kart gördü.

Mehmet,gördüğü sarı kartla gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan 21. haftadaki Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

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