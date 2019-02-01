Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Mehmet Topal, Göztepe maçının 65. dakikasında sarı kart gördü.
Mehmet,gördüğü sarı kartla gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan 21. haftadaki Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Mehmet Topal, Göztepe maçının 65. dakikasında sarı kart gördü.
Mehmet,gördüğü sarı kartla gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan 21. haftadaki Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.