Fenerbahçe, 7 yıldır formasını giyen kaptanı Mehmet Topal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sezon içinde taraftarlarla sorun yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, önceki gün kulüp yönetimiyle bir araya gelerek sözleşmesini feshetti. Mehmet Topal, sözleşmesini feshetmek için 2019-20 sezonu için Sarı-Lacivertli kulüpten alacaklarından vazgeçti. Topal, ayrılık sonrasında yaptığı açıklamayla kulübe veda etti.

KİMSE BUNA CESARET EDEMEZ

Topal, Fenerbahçe’ye transfer olduğu Haziran 2012'den bu yana tek isteğinin bu asırlık çınarın başarılara imza atmasına katkı sağlamak olduğunu vurgulayarak, “Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle, ne kulübüme ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için, zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım” dedi.

ALTIPARMAK GÖRÜŞÜYOR

Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı herkese teşekkür eden Mehmet Topal, bundan böyle hiçbir açıklama yapmayacağını söyledi. Sarı-Lacivertli kulüpten resmen ayrılan Mehmet Topal’ın gideceği takım merak konusu oldu. Topal’ın menajeri Butur Altıparmak’ın öncelikle Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’ın yanı sıra Katar’dan da ciddi teklifler bulunan Mehmet’e Karagümrük de talip oldu. (Güneş)