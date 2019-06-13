Mehmet Topal: Hiçbir kulübe beni alın demem

Mehmet Topal, ligdeki son maç olan Antalyaspor mücadelesinde kendi taraftarları tarafından protesto edilmiş, maçın ardından sinirli bir şekilde soyunma odasına gitmişti. O dönemde ayrılmak istediği iddiaları çıksa da tecrübeli oyuncu bunları yalanladı.

Ancak son günlerde, Topal’ın Beşiktaşlı yetkililerle görüşerek Siyah-Beyazlılar’a transfer olmak istediğini söylediği yönünde yeni iddialar ortaya atıldı.

Milli futbolcu dün konuyla ilgili konuşarak, “Ben Fenerbahçe’ye hizmet etmekten gurur duyuyorum. Asla, hiçbir takıma ‘Beni alın’ demem, bunu düşünmem bile. Fenerbahçe’nin sözleşmeli futbolcusuyum ve kulübüme ihanet etmem söz konusu bile olmaz” dedi.

Yusuf Dursun