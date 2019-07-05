Mehmet Topal Galatasaray’a sıcak bakıyor

Galatasaray’ın orta sahadaki transfer hedeflerinden bir tanesi de Mehmet Topal... Fenerbahçe’deki kontratını sonlandırıp bonservisini eline alan tecrübeli orta saha oyuncusu için Fatih Terim’in haber yolladığı öğrenildi. Topal’ı kadrosunda görmek isteyen başarılı hocanın bu önerisi oyuncu cephesinden de olumlu yanıt aldı.

İlk etapta Avrupa’dan gelecek seçenekleri değerlendirmeye alan ve teklifleri bekleyeceğini ileten Mehmet Topal’ın da Galatasaray’ı ciddi şekilde düşündüğü öğrenildi. Aslan kısa süre içerisinde Topal’a resmi teklifi yaparsa transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirlendi.

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