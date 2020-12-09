Mehmet Topal: Futbolu bırakırım!

Mehmet Topal yayıncı kuruluş beIN Sports'a şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için çok zor bir maçtı. Konsantrasyonumuz tamamen dağılmıştı. İğrenç bir olay yaşadık. Günümüzde maalesef cahil insanlar olduğu için, bazen bu tarz şeylerin önüne geçemiyorsunuz."

"İyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum ben. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Dün güzel bir duruş sergiledik. Bir mesaj gönderdik. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum duruşlarından dolayı"

"Bu tamamen aşağılıkça, iğrenç bir saldırı. Kendi vatandaşlarının yaptığı aşağılık, iğrenç olayı, bize iftira atarak kapamaya çalışıyorlar."

'Sorsunlar bizim ülkemizde Rumen futbolculara, hocalara nasıl davrandığımızı'

"Benim ağzımdan Rumenlerle ilgili kötü söz söylediğim iddia edilmiş. Sorsunlar bizim ülkemizde Rumen futbolculara, hocalara nasıl davrandığımızı. Başımızın üstünde nasıl taşıdığımızı. Onlar da gayet güzel bir şekilde açıklamalarını yaparlar."

'Çıkartırlarsa da yarın futbolu bırakırım!'

"Ben hayatımda hiçbir zaman insanları ne cinsiyetiyle, ne ırkıyla, ne rengiyle, ne inançlarıyla hiçbir zaman yargılamam. Benim için kalbinin temiz olması yeterlidir. Ben kesinlikle böyle aptalca şeyler söylemedim. Çıkartırlarsa da yarın futbolu bırakırım!"

"Oynadığımız maçlarda rakiplerimize karşı ezik bir duruma düşmedik hiçbir zaman. Başakşehir ailesi için büyük bir tecrübe oldu bu. En kısa zamanda lige dönüp şampiyonluğa oynamak istiyoruz. İnşallah yine şampiyon oluruz ve Şampiyonlar Ligi'ne katılırız"