Mehmet Topal, Başakşehir'e; Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'in transferinde mutlu sona yakın. İki kulüp başkanı arasında gerçekleştirilecek görüşme sonrasında bu transferin olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor. Öte yandan sarı lacivertli kulüple yollarını ayıran Mehmet Topal'ın da Medipol Başakşehir yolunda olduğu belirtildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin, yerliden yana tercihi Mahmut Tekdemir... Sarı-lacivertil takımın, 31 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştığı, Başakşehir kulübüyle anlaşmanın da çok yakın olduğu bildirildi. Başakşehir'le 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mahmut'un, F.Bahçe'de forma giymek istediğini Başkan Göksel Gümüşdağ'a ilettiği ve bonservisinde kolaylık talep ettiği belirtildi. İki kulüp başkanı önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.
MEHMET TOPAL BAŞAKŞEHİR'E...
Kanarya'nın bu transferi bitirmeye hayli istekli olduğu kaydedildi. Fenerbahçe, Başakşehir'den İrfan Can ile de ilgileniyor. Ancak Başakşehir'in yüksek bonservis istemesi nedeniyle transfer zora girdi. 5 milyon Euro bonservis önerisi reddedilen Fenerbahçe, satış yapması durumunda bu transferde yeniden devreye girebilir. İrfan Can transferinin 7 milyon Euro civarında bir bonservisle gerçekleşebileceği belirtiliyor. Bu arada takımdan ayrılan Mehmet Topal'ın da Başakşehir yolunda olduğu belirtildi.
(Sabah)