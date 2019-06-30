Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin, yerliden yana tercihi Mahmut Tekdemir... Sarı-lacivertil takımın, 31 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştığı, Başakşehir kulübüyle anlaşmanın da çok yakın olduğu bildirildi. Başakşehir'le 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mahmut'un, F.Bahçe'de forma giymek istediğini Başkan Göksel Gümüşdağ'a ilettiği ve bonservisinde kolaylık talep ettiği belirtildi. İki kulüp başkanı önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

MEHMET TOPAL BAŞAKŞEHİR'E...

Kanarya'nın bu transferi bitirmeye hayli istekli olduğu kaydedildi. Fenerbahçe, Başakşehir'den İrfan Can ile de ilgileniyor. Ancak Başakşehir'in yüksek bonservis istemesi nedeniyle transfer zora girdi. 5 milyon Euro bonservis önerisi reddedilen Fenerbahçe, satış yapması durumunda bu transferde yeniden devreye girebilir. İrfan Can transferinin 7 milyon Euro civarında bir bonservisle gerçekleşebileceği belirtiliyor. Bu arada takımdan ayrılan Mehmet Topal'ın da Başakşehir yolunda olduğu belirtildi.

(Sabah)