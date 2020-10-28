Mehmet Topal Avrupa Kupaları'nda 100.maçına çıkıyor
Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Mehmet Topal, PSG maçında forma giymesi halinde Avrupa Kupaları'nda 100.maçına çıkmış olacak. Mehmet Topal, daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Valencia formaları altında 99 maçta 6 gol attı
Medipol Başakşehir'in 34 yaşındaki deneyimli oyuncusu Mehmet Topal, PSG maçında forma giymesi halinde Avrupa Kupaları'nda dalya diyecek. Başakşehir ile 8 kez Avrupa maçına çıkan Mehmet Topal, Fenerbahçe, Galatasaray ve Valencia formaları altında oynadığı maçlarla birlikte 99 maça ulaştı. Mehmet Topal bu maçlarda 6 gol attı
Mehmet Topal'ın Avrupa Kupası maç - takım dağılımı
53 kez Fenerbahçe
24 kez Galatasaray
14 kez Valencia
8 kez Başakşehir
Rekor Emre Belözoğlu'na ait
Daha önce Bülent Korkmaz Galatasaray ile 102 maça çıkarken bir çok takımda oynayan Emre Belözoğlu ise Avrupa Kupalarında 114 maça çıktı.