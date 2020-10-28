Mehmet Topal Avrupa Kupaları'nda 100.maçına çıkıyor

Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Mehmet Topal, PSG maçında forma giymesi halinde Avrupa Kupaları'nda 100.maçına çıkmış olacak. Mehmet Topal, daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Valencia formaları altında 99 maçta 6 gol attı

28 Ekim 2020, Çarşamba 18:36 Son Güncelleme:
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Mehmet Topal Avrupa Kupaları'nda 100.maçına çıkıyor

Medipol Başakşehir'in 34 yaşındaki deneyimli oyuncusu Mehmet Topal, PSG maçında forma giymesi halinde Avrupa Kupaları'nda dalya diyecek. Başakşehir ile 8 kez Avrupa maçına çıkan Mehmet Topal, Fenerbahçe, Galatasaray ve Valencia formaları altında oynadığı maçlarla birlikte 99 maça ulaştı. Mehmet Topal bu maçlarda 6 gol attı

Mehmet Topal'ın Avrupa Kupası maç - takım dağılımı

53 kez Fenerbahçe

24 kez Galatasaray

14 kez Valencia

8 kez Başakşehir


Rekor Emre Belözoğlu'na ait

Daha önce Bülent Korkmaz Galatasaray ile 102 maça çıkarken bir çok takımda oynayan Emre Belözoğlu ise Avrupa Kupalarında 114 maça çıktı.


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