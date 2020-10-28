Medipol Başakşehir'in 34 yaşındaki deneyimli oyuncusu Mehmet Topal, PSG maçında forma giymesi halinde Avrupa Kupaları'nda dalya diyecek. Başakşehir ile 8 kez Avrupa maçına çıkan Mehmet Topal, Fenerbahçe, Galatasaray ve Valencia formaları altında oynadığı maçlarla birlikte 99 maça ulaştı. Mehmet Topal bu maçlarda 6 gol attı

Mehmet Topal'ın Avrupa Kupası maç - takım dağılımı

53 kez Fenerbahçe

24 kez Galatasaray

14 kez Valencia

8 kez Başakşehir





Rekor Emre Belözoğlu'na ait

Daha önce Bülent Korkmaz Galatasaray ile 102 maça çıkarken bir çok takımda oynayan Emre Belözoğlu ise Avrupa Kupalarında 114 maça çıktı.



