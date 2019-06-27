Mehmet Topal 14 milyonu bırakıp gitti

Fenerbahçe’de bir dönem bitti... 2012’den bu yana Sarı-Lacivertli takımda bulunan, kaptanlık pazubandını takan Mehmet Topal kulüple bağlarını koparttı. Resmi site aracılığıyla 33 yaşındaki futbolcuya teşekkür edilirken, Topal da bir ayrılık mesajı yayınladı.

İlk günden bu yana terinin son damlasına kadar çabaladığını söyleyen tecrübeli futbolcu, “Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. Kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2019-2020 sezonuna ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda ortak bir karar üzerinde uzlaşma sağlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü ile 31.05.2020’de bitecek olan sözleşmemi, kulübümle aldığımız ortak karar ile fesih etmiş bulunuyoruz” dedi.

‘Konuşmayacağım’ mesajı

Başkan Ali Koç’tan tesis çalışanlarına kadar herkese teşekkür eden Mehmet Topal, bundan sonraki dönemle ilgili de önemli bir mesaj verdi: “Süreç içinde ne konuştum, ne açıklama yaptım. Bundan sonraki süreçte de cevap hakkı doğmadığı sürece konuşmayacağım. Dolayısıyla ağzımdan çıkmayan hiçbir açıklama, tarafıma ait olmayacaktır”

Yeni rotası yurt dışı

Bonservisini eline aldıktan sonra Mehmet Topal ile ilgili pek çok transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig’de pek çok takımın Topal’ı alacağı kulislerde konuşulurken, oyuncu cephesinin planı ise çok farklı. 33 yaşındaki yıldız orta saha, kariyerine yurt dışında devam etmek istiyor. Önceliği ise Avrupa kulüplerinden biri. Daha önce La Liga’da Valencia forması giyen Mehmet Topal’ın menajeri Batur Altıparmak’ın da Avrupa’da olduğu öğrenildi.

Yerine Fejsa geliyor

Fenerbahçe Yönetimi, Mehmet Topal’ın boşluğunu Ljubomir Fejsa ile dolduracak. Haftalar önce anlaşma sağlanan ve son olarak kulübüyle de el sıkışılan 30 yaşındaki Sırp futbolcunun kısa sürede açıklanması bekleniyor. Geride bıraktığımız sezon Benfica’da 33 maça çıkan Fejsa, 1.83 boyunda ve aynı Topal gibi merkez orta sahada defansif yönlü görev yapıyor.

Ozan ve Emre’ye yer açıldı

Mehmet Topal’ın gitmesiyle birlikte Ozan Tufan’ın Fenerbahçe’de kalma şansı arttı. Geçen sezonun devre arasında kiralık gittiği Alanyaspor’da çok iyi bir dönem geçiren ve tekrar A Milli Takım’a çağrılan genç futbolcu, tatilde bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medyadan sürekli idman görüntülerini paylaşıyor. Ozan, Topal’ın yokluğunda Ersun Yanal’ın gözüne girmeye çalışacak. Aynı şekilde transferi için anlaşmaya varılan Emre Belözoğlu’na da orta saha rotasyonunda daha fazla forma giyebilir.