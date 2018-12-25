Mehmet Tan Salon Turnuvası Şampiyonu Taka FM oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi tarafından organize edilen Mehmet Tan Salon Futbol Turnuvası sona erdi. 12 takımın katıldığı turnuva 17 gün sürerken toplam 37 karşılaşma oynandı. Turnuvanın kazananı ise dün oynanan final karşılaşmasında 1-1’lik eşitlik sonrası penaltı atışlarında Haber61’i 4-3’lük skorla mağlup eden Taka FM oldu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri yanındaki Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvanın ödül töreninde kazanan takıma kupasını

rahmetli gazeteci Mehmet Tan’ın oğlu Levent Tan ve TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç verdi.

Turnuvayı ikinci tamamlayan Haber61’e de ödülleri TSYD yöneticileri tarafından verildi.

Turnuvanın gol kralı ise toplamda 23 golle Haber61 takımından Tuncay Lakot oldu.