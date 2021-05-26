Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’un 21 yaşındaki oyuncusu Mehmet Şirin Yılmaz, 4 yıl önce hastanede tanıştığı takım kaptanı Mehmet Çetingöz’ün tavsiyesiyle başlayan basketbol serüvenini milli takım ile taçlandırdı.

Genç oyuncu, 13-18 Haziran tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek 22 Yaş Altı Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda milli takım forması ile mücadele edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Geride kalan günlerde Ankara’da düzenlenen milli takım kampına katılan Mehmet Şirin Yılmaz, liglerin tamamlanmasının ardından ay-yıldızlı ekibin ikinci kampına katılarak şampiyonaya hazırlanacak.

Mehmet Şirin Yılmaz, AA muhabirine, bir rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede takım kaptanı Mehmet Çetingöz ile tanıştıktan sonra basketbol oynamaya karar verdiğini söyledi.

Takımın antrenmanlarına başladıktan sonra antrenörünün ve takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu ifade eden Mehmet Şirin Yılmaz, şunları kaydetti:

"Antrenmanlara başladıktan sonra hocamızın ve arkadaşlarımın da katkısıyla kendimi çok geliştirdim ve maçlarda süre almaya başladım. Takımımla Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin birinci etabını tamamladık, inşallah diğer etaplarda da başarılı olarak takımımızı play-off’a taşımak istiyoruz. Basketbol oynamadan önce zamanımın büyük bir çoğunluğunu engelim nedeniyle evde geçiriyordum. Ancak basketbolla tanıştıktan sonra zamanımın büyük bir bölümünü antrenman ve maçlarla geçiriyorum. Evden uzak kalarak daha sosyal bir yaşamım oldu, yeni arkadaşlarım oldu.

Geçtiğimiz günlerde 22 Yaş Altı Milli Takımı’nın kampına davet edildim. İlk duyduğumda çok mutlu oldum. Ankara’da 20 gün kampta çalışmalarımı sürdürdüm ve burada da yeni arkadaşlarla tanışma şansım oldu. Lig maçlarımız tamamlandıktan sonra tekrar milli takım kampına katılacağım ve 13-18 Haziran tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek 22 Yaş Altı Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda milli takım forması ile mücadele edeceğim. İnşallah İtalya’dan şampiyon olarak dönerek hem ülkemi hem memleketimi gururlandırmak istiyorum. Bundan sonraki hedefim daha çok çalışarak A Milli Takım’a seçilmek."

Kendisi gibi engelli gençlere tavsiyelerde bulanan Mehmet Şirin Yılmaz, "Basketbola başladıktan sonra çok mutlu oldum, hayata bakış açım değişti, hayatın sadece ev ile sınırlı olmadığını öğrendim. Herhangi bir spor branşıyla ilgilensinler, zamanlarını evde öldürmesinler. Engelli olarak spor yapmak çok güzel bir şey." diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım ise Mehmet Şirin Yılmaz’ın takımda sevilen, efendi ve çalışkan bir sporcu olduğunu belirterek, çok sevdikleri için kendisine "Şirin" diye hitap ettiklerini söyledi.

Genç oyuncunun takıma ilk geldiğinde engelinin ağır olduğunu aktaran Yıldırım, "Fakat Mehmet Şirin Yılmaz, azmi ve çabasıyla kendisini geliştirerek 22 Yaş Altı Milli Takımı’nın kadrosuna seçilmeyi başardı. Bizim amacımız kentteki engelli kardeşlerimizi spora kazandırmaktır. Altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularımız zaman zaman milli takım kadrolarına seçilmeyi başardı. Mehmet Şirin Yılmaz’ın da 22 Yaş Altı Milli Takımı’na seçilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah milli takım ile başarılı olacağına inanıyoruz. Genç sporcularımızı milli takıma kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.