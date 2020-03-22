Mehmet Sepil'den Süper Lig açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den Süper Lig'in geleceği ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

22 Mart 2020, Pazar 18:19 Son Güncelleme:
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Mehmet Sepil'den Süper Lig açıklaması

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin geleceğiyle ilgili TRT SPOR'a önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Sepil'in açıklamaları:

"Play-off sistemini veya başka bir şeyi tartışmadık. Ligde 8 maçımız, kupada 2 karşılaşmamız kalmış durumda. O nedenle hızlandırılmış bir lig oynanabilir gözüküyor. Diğer ülkelere göre avantajımız var. "

"Mart'ın 27'sine kadar idmanlara çıkmama kararı aldık. İzmir'i çok bilmeyen yabancı oyuncuların ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Her akşam futbolcuları whatsapp grubu aracılığıyla Türkiye'de olan bitenleri, vaka sayılarını Türkçe ve İngilizce olarak bilgilendiriyoruz."

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